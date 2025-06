Dopo aver inflitto un'ennesima ferita agli 'ex rivali' della Juventus, Ivan Perisic ha pronunciato il suo sì al PSV Eindhoven e ha rinnovato col club olandese fino al 2027. "Questa è una bella giornata per me, la mia famiglia e gli altri cari", ha detto Perišić dopo la firma: "Ci siamo divertiti molto qui la scorsa stagione. Ovviamente è stato un anno difficile, con molti gol e assist per me. Alla fine, però, vincere il titolo nazionale è stato il momento clou assoluto per tutti noi. Anche i nostri fan sono stati fantastici, vorrei ringraziarli per questo. Ma proprio come per i giocatori, mi aspetto che i nostri tifosi commettano tutti insieme a fare un altro passo avanti la prossima stagione. Ho avuto una bella vacanza, ma da domani lavorerò duramente con il mio allenatore per prepararmi per il prossimo anno. La stagione precedente è stata bella, ma sono molto affamato e voglio tornare il più possibile nella nuova stagione".



A signature worth framing ️ pic.twitter.com/5ii6iRo3LM — PSV (@PSV) June 27, 2025

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!