Ufficializzato il suo addio all'Inter, Marko Arnautovic deve ora decidere quale passo compiere per quelle che presumibilmente saranno le ultime stagioni importanti della sua carriera. Il suo nome è circolato anche nell'orbita del Rapid Vienna, in cerca di attaccanti per la nuova stagione. A questo proposito , il tecnico della formazione biancoverde Peter Stöger si è espresso ai microfoni di Kicker: "Marko è sul mercato, quindi è intelligente pensarci. Ha delle opzioni e si trova ad un altro livello in termini finanziari. Ma avere un'idea non è mai una cattiva idea. Non potremo attirarlo con i soldi, forse con altre cose".

Il tecnico ha poi aggiunto: "Abbiamo ancora margine di manovra in attacco e colmeremo questa lacuna. Con attenzione, dove possiamo prevedere dove potremo dare il massimo".