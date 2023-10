Domani, Ottavio Bianchi taglierà il traguardo degli 80 anni. Un'occasione che i colleghi de Il Mattino hanno colto al balzo per realizzare un'intervista amarcord con l'allenatore del primo Napoli scudettato: "Era semplicissimo avere a che fare con Maradona, il problema era sempre avere a che fare con chi pensava di essere Maradona.... - le sue parole -. Una volta, a San Siro, prima di una partita con l'Inter, palleggiava con un limone e tutti attorno lo guardavano estasiati. Allora io ne presi un altro e iniziai anche io, ne feci uno in più. Per tutto l'anno non ha fatto che chiedermi la rivincita ma non l'ha mai avuto. Sapevo che mi avrebbe massacrato".

E c'è una squadra alla quale è più affezionato?

"Credo di aver "bucato" solo all'Inter. Per il resto ad Avellino, Como, Napoli e Roma credo di aver sempre dato il massimo e lasciato un ricordo stupendo".