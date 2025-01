I sogni son desideri di felicità, ma non sempre si realizzano. E questo sembra l'epilogo del sogno di Milan Skriniar di ritornare in Italia, lì dove lo slovacco è cresciuto fino a diventare il campione che tanto ha fatto invaghire il Paris Saint-Germain che un paio di anni fa ha fatto di tutto per accaparrarsi il cartellino del difensore di proprietà dell'Inter. L'amore scoppiato tra il club transalpino e lo slovacco si è facilmente tradotto in un matrimonio a costo zero celebratosi nel luglio 2022, ma anche le favole più belle o apparentemente tali non sempre godono di lieto fine e il connubio tra l'ex 37 di Inzaghi e i parigini ha fatto presto a prendere una piega inaspettata dal giocatore e il divorzio è ormai una conseguenza scontata di cui si aspetta di esclusivamente capirne l'esito finale. Esito incerto solo per la destinazione, l'addio di Skriniar al PSG è difatti certo e l'unico interrogativo è: quale sarà il prossimo club di Skrinka?

A quanto pare non sarà il Napoli, né la vociferata Juventus e al contrario di quanto auspicasse il difensore la sua destinazione futura potrebbe essere la Turchia. Secondo Nicolò Schira lo slovacco è a un passo dal Galatasaray. Il club di Istanbul accoglierebbe l'ex Inter in prestito per mesi fino alla fine della stagione. Un accordo che non è ancora stato finalizzato ma che potrebbe trovare la stretta di mano già settimana prossima, quando le parti si incontreranno per definire la trattativa tra i club. Skriniar ha già espresso la sua volontà di unirsi al Galatasaray, dove andrebbe a ritrovare l'ex capitano ai tempi all'Inter Mauro Icardi, e secondo quanto si legge nel post Twitter di Schira avrebbe già concordato i termini personali con il club.