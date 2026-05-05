"Lo Scudetto dell'Inter? Strameritato, a tre giornate dalla fine con dodici punti di vantaggio l'Inter lo ha meritato sotto tutti i punti di vista, soprattutto nel gioco. Grande merito a Cristian Chivu e ai dirigenti che hanno saputo individuare in lui un allenatore molto bravo e preparato. Un plauso va fatto a tutti coloro i quali hanno contribuito a rendere questo campionato importante per i colori nerazzurri. Bravi tutti: la società, Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin, l'allenatore". L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervistato da Tutto Mercato Web, ha reso omaggio così alla conquista del ventunesimo Scudetto da parte dell'Inter.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

"Il Napoli era una squadra molto attrezzata, sul piano qualitativo non ha nulla da invidiare all'Inter. Poi tutti gli infortuni hanno segnato un handicap non indifferente. Però l'Inter è stata brava a cogliere questa grande opportunità e sviluppare un ottimo gioco fin dal primo momento cercando di fare sempre un gol in più degli avversari. Il Milan ha pagato il non aver individuato un attaccante di grande valore sul mercato".