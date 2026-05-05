L'Inter vince sul campo e conquista lo Scudetto, DAZN festeggia per i numeri. Nella 35esima giornata di Serie A è la sfida del Meazza tra i nerazzurri e il Parma la gara che trionfa nella corsa dell'audience. La piattaforma infatti ha registrato un milione di utenti collegati con il posticipo di domenica sera. Cifra importante in un contesto meno entusiasmante, visto che anche complice la festività del 1° maggio meno gente si è connessa con le partite in calendario. Nel complesso, 4,8 milioni di telespettatori totali su DAZN per questo turno di campionato.

Se l'Inter vince sul campo e negli ascolti, il secondo posto per numeri di utenti collegati è andato a Como-Napoli, mentre ha chiuso il podio Sassuolo-Milan. Ultimo posto per Udinese-Torino, che ha coinvolto poco più di 170 mila tifosi. Nonostante sia tra le squadre più seguite, a questo giro la Juventus rimane fuori dal podio delle connessioni di DAZN, anche per la condivisione della partita contro il Verona con Sky e NOW.