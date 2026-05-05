Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo della prossima stagione resta Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool, che nelle ultime ore ha attirato l'attenzione delle cronache di mercato per il like social al post di festeggiamento di Marcus Thuram per la conquista del 21esimo scudetto nerazzurro, rest un nome caldo invista dell'estate dop il flirt (alla fine non concretizzato) nella sessione di gennaio. A confermarlo è Fabrizio Romano nel classico video pubblicato sul suo canale YouTube.
"Jones, che è un nome che vi ho fatto sia a gennaio, ma soprattutto nelle ultime settimane, che adesso vedo circolare tanto- esordisce l'esperto di mercato -. Posso dire che l'apertura... anche in questo caso è simile al discorso Alisson, ma chiaramente con un'età diversa e con delle prospettive anche di concorrenza diverse: il discorso di Alison è legato all'incontro che ci sarà con il Liverpool. Il discorso di Curtis Jones invece è un discorso di valutazione perché perché Curtis Jones ha dato un'apertura totale al progetto Inter. Curtis Jones gradirebbe l'idea di venire a giocare in Italia. Curtis Jones voleva l'Inter già a gennaio, ma è stato il Liverpool a - giustamente - fare le proprie valutazioni e decidere cosa fare. Quest'estate si ripresenterà la stessa situazione, cioè dovrà essere il Liverpool a indicare un prezzo per un giocatore a scadenza tra un anno. Ma ognuno è libero di fare le valutazioni che vuole, anche con un solo anno di contratto, vedi l'Atalanta per Ederson: vogliono 45 milioni di euro per un giocatore a scadenza tra un anno. L'Atletico Madrid dice che sono troppi, ma è sempre il club a fare il prezzo anche se c'è solo un anno di contratto e quindi il Liverpool avrà la libertà ovviamente di poter decidere quanto chiedere per Curtis Jones. L'Inter c'è, ci sono delle squadre inglesi, ma l'apertura del giocatore all'Inter è un fattore importante, da non sottovalutare. Poi chiaramente il fattore economico dovrà dovrà fare il resto. Quindi attenzione a queste due piste perché l'asse Italia-Liverpool resta un'Italia da un asse da monitorare durante le prossime settimane di mercato".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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