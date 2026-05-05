Cominceranno già domani le nuove audizioni di testimoni nell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frode sportiva, tra cui l’ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. In particolare, è stato convocato per essere ascoltato dal pm Maurizio Ascione, come persona informata sui fatti, Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti, nell’inchiesta della Guardia di Finanza, dovranno sentire in questa prima tornata dei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, che ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro VAR di Lissone. oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega.

Più avanti, invece, verrà ascoltato, sempre come teste perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell’Inter. Audizione che si potrebbe concentrare su un’intercettazione dell’aprile del 2025 tra Rocchi e il supervisore VAR, anche lui autosospeso e indagato, Andrea Gervasoni, in cui il primo avrebbe fatto riferimento a tale “Giorgio” in merito a pressioni su presunte designazioni pilotate, secondo il pm Ascione, di arbitri “graditi” o “poco graditi” al club nerazzurro. Oltre a Giorgio Schenone, poi, potrebbero essere ascoltati anche altri club referee manager, ossia i responsabili all’interno dei club dei rapporti con la dirigenza del settore arbitrale.