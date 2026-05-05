Archiviata la pratica salvezza, il Parma, passato anche da San Siro nella sera della festa Scudetto dell'Inter, comincia a preparare il piano per la prossima stagione. Tutto dipenderà ovviamente dal progetto tecnico: la dirigenza e il tecnico Carlos Cuesta si confronteranno presto sul futuro, col tecnico iberico che ha ancora un anno di contratto con opzione per una terza stagione coi ducali. Al netto di sirene provenienti dalla Championship inglese, servirà una visione comune per provare a proseguire sul binario intrapreso questa stagione, dagli obiettivi ai metodi attraverso i quali raggiungerli.

Sarà inevitabile dover lasciare partire una delle colonne portanti della squadra, per rispondere al principio di sostenibilità economica: secondo TV Parma 12, i giocatori che maggiormente potrebbero far monetizzare il club e che quindi potrebbero lasciare l'Emilia sono Zion Suzuki, Mandela Keita, Adrien Bernabé e Mateo Pellegrino, anche se non sono gli unici. E c'è una novità relativa al portiere nippo-statunitense: secondo l'emittente, l'Inter, in cerca di un estremo difensore che raccolga l'eredità di Yann Sommer, avrebbe individuato proprio in Suzuki il nome giusto. Ma non mancherebbe la concorrenza dalla Premier League. In ogni caso, per Suzuki il futuro appare lontano da Parma, dove è arrivato la scorsa stagione prelevato dai belgi del Sint-Truiden e con la cui maglia ha collezionato sin qui 57 presenze.