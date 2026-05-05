Primo titolo da quando è alla guida dell'Inter. Oaktree festeggia e si prepara a registrare il secondo utile consecutivo con uno Scudetto in bacheca e una Coppa Italia a portata di mano. La musica ormai è sempre la stessa, un bilancio in salute permette di fare investimenti e mantenere la squadra ad alto livello.

Si registrano meno ricavi ma anche meno costi, c'è una stima del possibile risultato netto a fine stagione. I tifosi dell'Inter sperano in un mercato diverso da quelli preedenti. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.