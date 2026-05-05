Primo titolo da quando è alla guida dell'Inter. Oaktree festeggia e si prepara a registrare il secondo utile consecutivo con uno Scudetto in bacheca e una Coppa Italia a portata di mano. La musica ormai è sempre la stessa, un bilancio in salute permette di fare investimenti e mantenere la squadra ad alto livello.

Si registrano meno ricavi ma anche meno costi, c'è una stima del possibile risultato netto a fine stagione. I tifosi dell'Inter sperano in un mercato diverso da quelli preedenti. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 18:08
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.