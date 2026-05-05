In occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra ogni anno il 9 maggio, il mondo dello sport italiano celebra e promuove i valori fondanti dell’Unione europea.
Sul campo e sugli spalti, negli spogliatoi e nei campetti di quartiere, persone con storie, lingue e culture diverse si riconoscono in regole condivise, rispetto dell'avversario, inclusione e partecipazione. Nello sport nascono legami, appartenenza e comunità, dove le differenze non dividono, ma fanno squadra. Su questo terreno di gioco comune - in un contesto globale sempre più incerto ed instabile - nasce l’iniziativa che celebra l’identità europea ed i valori condivisi di rispetto, uguaglianza, solidarietà, inclusione, partecipazione civica, difesa dei diritti.
Nel week-end dell’8-10 maggio federazioni e leghe sportive italiane hanno quindi scelto di portare in campo i colori ed i simboli dell’Europa attraverso bandiere, maglie e fasce da capitano blu stellate.
Numerose le adesioni al messaggio unificante della Giornata dell’Europa, promosse dal Ministro per lo sport e i giovani e coordinate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. Sui campi di tutte le partite di Serie A e Serie B per il calcio, Lega Basket Serie A, Serie A Elite Maschile e Femminile per l’Hockey, si celebrerà la giornata dell’Europa. Si uniscono alle celebrazioni anche il Pegaso meeting per l’atletica in programma allo stadio Ridolfi di Firenze ed il progetto Tennis and friends nella sua tappa di Roma.
"Lo sport custodisce valori che sono alla base del progetto europeo: rispetto, inclusione, unità, gioco di squadra al di là di ogni diversità. Questi sono i valori che celebriamo in occasione della Giornata dell’Europa per ricordare la scelta di integrazione, cooperazione, difesa delle libertà e valori democratici che abbiamo fatto insieme più di 70 anni fa e che sono quanto mai preziosi ed attuali”, ha spiegato Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
"Le iniziative organizzate sui campi della Serie A Enilive testimoniano l’impegno della Lega Calcio Serie A nel contribuire attivamente alla diffusione di alcuni valori fondamentali dell’Unione Europea, come l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto. Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni, anche attraverso il coinvolgimento dei bambini durante il cerimoniale di gara. Il calcio rappresenta infatti uno straordinario strumento di dialogo e integrazione e ha la responsabilità di farsi portavoce di messaggi positivi, promuovendo l’unità e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea", ha aggiunto Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A,
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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