Il suo destino appare ormai segnato, ma a San Siro le novità continuano ad arrivare. L'ultimo progetto è quello dello SkyWalk: dopo che nel corso degli anni sono stati resi accessibili ai visitatori gli spazi più riconoscibili dagli spogliatoi al campo, passando per il tunnel dei campioni e il museo, adesso chi visiterà lo stadio Meazza potrà godere di una nuova attrazione e di un nuovo, inedito punto di vista. Con il progetto San Siro Skywalk, lo stadio offre per la prima volta la possibilità di salire fino alla copertura dell'impianto, proponendo un’esperienza immersiva che si sviluppa in verticale: dal terreno di gioco fino alla parte più alta della struttura, là dove San Siro e il cielo si toccano.

Il progetto ha preso il via ieri: il percorso, studiato nel rispetto delle massime condizioni di sicurezza, attraversa passaggi tecnici sospesi sopra tribune e campo, fino a raggiungere i 55 metri di altezza. Da qui, si cammina lungo le celebri travi strutturali, con una vista privilegiata sia sull’interno dello stadio sia sulla città circostante, fino all’arco alpino nelle giornate più limpide. Si scoprirà da vicino la mastodontica struttura reticolare in acciaio installata in occasione dei Mondiali del 1990 e sarà possibile conoscere i segreti della costruzione del terzo anello. SkyWalk sarà disponibile fino ad ottobre, ma, si legge sul sito ufficiale di San Siro, in caso di maltempo (pioggia battente, venti forti, neve) o per altre cause di forza maggiore, l’attività potrà essere annullata o momentaneamente sospesa. In questi casi, il biglietto sarà completamente rimborsato.