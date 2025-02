José Mourinho ha usato la sua pungente ironia per stuzzicare il Galatasaray che, a suo dire, è stato favorito dall'arbitro nell'ultimo match di campionato con la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un fallo di mano in area: "Nella Coppa del Mondo di pallamano che si è conclusa domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto brillantemente le semifinali e voglio complimentarmi con loro per questo risultato e per l'impatto che creerà sulle giovanili del nostro Paese", il messaggio postato su Instagram dal tecnico del Fenerbahçe, con tanto di frame dell'episodio incriminato. Episodio che ha scatenato la reazione dei tifosi del Gala e non solo: la risposta piccata, infatti, è arrivata anche Mauro Icardi, attaccante del Cimboom, che sullo stesso social ha pubblicato la foto di un libro con il volto di Mou in copertina e la scritta 'The Crying One", giocando con il soprannome dell'ex Inter.