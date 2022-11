Con l'Inter ha vinto uno scudetto arrivando a gennaio del 2008 dall'Atletico Madrid. Maniche, ex centrocampista portoghese, intervistato da SerieANews.com, ha parlato in particolare del suo rapporto con Mourinho con il quale vinse la Champions 2004 ai tempi del Porto. "Tutti sanno che Mourinho è molto speciale per me, abbiamo vissuto grandi momenti, abbiamo vinto tanti titoli importanti, ho imparato molto da lui, soprattutto sulla componente emotiva - ha ricordato -. È stato l’allenatore che mi ha proiettato nel mondo del calcio con tutte le sue conoscenze. Oltre a tutto ciò, è e sarà sempre mio amico, sono un suo grande estimatore. Quanto alla Roma, la gente deve pensare che il calcio sia diverso di questi tempi, i giocatori la pensano in modo diverso, con mentalità diverse, ma penso che Mourinho si sia adattato molto bene a questa realtà. È un conoscitore del calcio italiano, dove ha vinto molti titoli, e con il budget a disposizione ha vinto una competizione europea con la Roma, dopo molti anni senza che il club sia riuscito a farlo".