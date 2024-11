Gabriele Zappa, ex giocatore dell'Inter, si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la doppietta siglata con la maglia del Cagliari contro il Milan. "Una serata come questa è difficile da spiegare ma l’importante è aver trovato un punto che ci mancava dalle partite - esordisce -. Sicuramente vale tanto, abbiamo avuto la sensazione di poter portare a casa anche la vittoria. Ci abbiamo creduto e poi stavamo perdendo. Per fortuna siamo riusciti a portare a casa un punto”.

"Un derby per me perché sono cresciuto nell'Inter? Ero tifoso del Milan da bambino, ho fatto vedere una foto ad Augello prima della partita. Era una partita speciale per me", ha poi svelato Zappa.