Il gesto di Leo Perisic, che ieri sera, dopo la fine della partita tra Croazia e Brasile che ha sancito la qualificazione della squadra di Zlatko Dalic alle semifinali, ha voluto consolare Neymar, è stato indubbiamente uno dei momenti più belli di questa kermesse in Qatar. Quest'oggi, l'ex giocatore dell'Inter attraverso Instagram ha ringraziato l'attaccante verdeoro, sottolineando come il suo gesto "significhi molto" per il bambino.