Sembra voler scatenarsi sul mercato in questa sessione di riparazione il Napoli che, dopo aver tentato Davide Frattesi per il quale resta un papabile candidato alla corsa al cartellino, è in chiusura per Philip Billing, centrocampista danese del Bournemouth. La trattativa con il ventottenne chiude di fatto le porte all'ex Inter, Cesare Casadei del Chelsea.

Questo vuol dire anche che il Napoli abbandona un'altra pista inglese come quella che poteva portare a Cesare Casadei del Chelsea, giocatore che adesso torna con forza nel mirino del Torino, come fa sapere Fabrizio Romano. Il club partenopeo sembrerebbe non aver accettato le condizioni dettate dai londinesi per lasciar partire Casadei e ha prontamente virato su Billing.