Nicolò Zaniolo resta un obiettivo di mercato della Juventus. Come riferisce oggi Tuttosport, l'ex Inter non è mai davvero uscito dai radar bianconeri e resta l’obiettivo numero uno, se ci saranno le condizioni, per il dopo Di Maria: secondo il quotidiano, però, tutto dipenderà dagli sviluppi della trattativa per il rinnovo di contratto con la Roma.