Alexis Sanchez sarà presto un nuovo giocatore dell'Udinese. L'ex attaccante dell'Inter ha già comunicato a Gino Pozzo la sua volontà di vestire la maglia bianconera per la seconda volta nella sua carriera e per questo motivo, riporta Sky Sport, il suo agente e la società friulana stanno lavorando per cercare di limare gli ultimi dettagli.

L'intesa tra le parti è stata comunque già trovata sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L'obiettivo dell'Udinese è quello di averlo per il 13 agosto, ovvero il giorno in cui la squadra sarà presentata ai tifosi come ciliegina sulla torta dell'evento, per regalare al cileno il primo abbraccio del pubblico della sua second life in bianconero.