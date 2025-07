La scomparsa improvvisa e tragica di Diogo Jota ha scosso tutto il mondo del calcio. L'ex allenatore dell'Inter José Mourinho in una nota ha voluto ricordare il calciatore del Liverpool e il fratello André Silva, scomparsi nella notte in un terribile incidente stradale: "La perdita di Diogo Jota e di suo fratello André Silva è una profonda tragedia e un'ingiustizia per due giovani uomini che avevano tutta la vita davanti a loro", ha dichiarato lo Special One

"Invio le mie più sentite condoglianze alla loro famiglia e ai loro amici", ha concluso l'allenatore.