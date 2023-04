La Faralpisalò in Serie B per la prima volta nella sua storia è una 'favola', secondo il suo presidente Giuseppe Pasini. "La promozione è arrivata in anticipo dopo un percorso preciso. C'erano squadre più attrezzate, noi però ci siamo dimostrati più forti - ha raccontato il numero uno dei Leoni del Garda in esclusiva a Gazzetta.it -. Il risultato è figlio della programmazione, step dopo step, a cominciare dalla conferma di Vecchi della scorsa estate. Sicuramente terremo Stefano anche per la prossima stagione.