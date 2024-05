Brutta delusione per l'ex attaccante dell'Inter, Edin Dzeko. Il bosniaco dopo il secondo posto in Europa ottenuto lo scorso anno a Istanbul contro il City in finale di Champions, anche in Turchia con il suo Fenerbahçe non riesce a salire sul primo gradino del podio. Ai canarini non è bastato il 6-1 all'ultima giornata contro l'Istanbulspor né la vittoria esterna in casa dei cugini del Galatasaray del turno prima: con 3 punti in più sono il Cimbom a concludere da primatista la stagione e laurearsi campioni di Turchia. Dopo la conclusione della stagione, il Cigno di Sarajevo ha scritto un lungo post social, rivolgendosi ai tifosi.

"Abbiamo dato tutto dal primo all'ultimo giorno della stagione! Non è bastato... per molti motivi non è bastato. Ieri, il Fenerbahçe e i tifosi gialloblu hanno dimostrato di nuovo perché non molleremo mai e perché siamo il PIÙ GRANDE CLUB della Turchia! Ci avete dimostrato tanto affetto durante la stagione, e ancora una volta ieri allo stadio e sappiamo che avete apprezzato i nostri sforzi durante la stagione! Grazie per il sostegno e la pazienza e sappiate che siete voi il vero potere del Fenerbahçe! Sempre a testa alta, il Fener si riprenderà più forte la prossima stagione", assicura su Instagram l'ex 9 di Inzaghi.