Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, affida ai microfoni di Radio CRC il suo messaggio di auguri di Natale a tutto l'ambiente partenopeo. Con un pensiero in particolare per Antonio Conte: "Mi ha aiutato facendomi capire che c'era bisogno di ristrutturare. Avevo ancora molti calciatori dello Scudetto, ma c'era bisogno di instaurare con loro e con i nuovi un'aria nuova, da grande competizione per giocarcela con tutti. Ringrazio lui, Gabriele Oriali che è venuto ad aiutarlo, tutto il suo staff, i migliori auguri ed il ringraziamento per l'amore e l'impegno quotidiano con i ragazzi perché sono anche ragazzi da indirizzare".