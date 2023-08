Romelu Lukaku, non è un più un mistero, è sempre più un separato in casa al Chelsea. Che, pure nelle comunicazioni pubbliche, non nasconde il fatto ormai oggettivo da settimane. Svelando i numeri per la prossima stagione, infatti, il club londinese non ha inserito nell'elenco quello di Big Rom, che sta aspettando solo di trasferirsi alla Juventus e lasciare la squadra che, appena due estati fa, definiva dei suoi sogni.