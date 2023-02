Ever Banega, centrocampista ex Inter in scadenza di contratto con l'Al-Shabab, ha rilevato ai microfoni di Relevo di voler tornare in Europa. "Mi è costato adattarmi all'inizio ma alla fine ti abitui godendo il calcio in questo paese - le sue parole -. Tornare in Europa? Mi piacerebbe, è l'elite del calcio. Ora sono qui ma da giugno nessuno sa cosa può succedere. Gli accostamenti al Siviglia? Con quel che mi ha dato e per quel che ha rappresentato è molto bello. Ma sono solo rumors".