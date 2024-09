Premier League, FA Cup, Champions League, Mondiale per Club e Carabao Cup. Queste sono le 5 competizioni che il Manchester City, avversaria dell'Inter tra una settimana e mezzo, dovrà affrontare nel corso della stagione, senza dimenticare i vari impegni dei calciatori con le rispettive nazionali. Nelle scorse ore è stata comunicata la data di Manchester City-Watford, match valido per la Carabao Cup in programma il 24 settembre. La squadra di Guardiola avrà un solo giorno a disposizione visto che il 22 è in programma il big match contro l'Arsenal.

Bernardo Silva, in conferenza stampa, si è lamentato del numero eccessivo di partite e dei rischi per la salute dei calciatori. "Il calendario è completamente folle, abbiamo appena ricevuto la notizia che avremo un solo giorno di riposo per la partita di Carabao Cup - le sue parole -. Probabilmente giocheremo ogni tre giorni per mesi e questo è assolutamente assurdo. In Champions League, qualora non ti dovessi qualificare per gli ottavi di finale direttamente, devi giocare almeno altre due partite. È vero che ci sono squadre più numerose al giorno d'oggi, ma non è facile e nemmeno lo è stato in passato. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici, la quantità di partite a cui siamo sottoposti è completamente assurda".