Monta la polemica tra i tifosi del Paris Saint-Germain per la gestione del monte biglietti in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Il sistema messo in atto dal club transalpino ha infatti lasciato decisamente insoddisfatti i sostenitori: nonostante i 18.000 biglietti disponibili siano stati venduti in due ondate successive riservate agli abbonati, molti hanno lamentato delle lacune nella distribuzione. Il PSG ha organizzato una prima ondata tra venerdì e lunedì, privilegiando i suoi abbonati più fedeli e di lunga data, ai quali è stata data la garanzia di poter recuperare il loro prezioso biglietto; in più, sono stati garantiti dei tagliandi ai dipendenti, nonché i partner e le famiglie dei giocatori. CIò ha fatto sì che, in occasione del secondo round di vendite, di biglietti disponibili ne siano rimasti davvero pochi.

Gli abbonati interessati hanno dovuto attendere una lunga giornata, senza un programma annunciato, per ricevere via e-mail un link e un codice che consentissero loro di accedere alla vendita. Una vendita durata solo una manciata di minuti, con alcuni che potrebbero aver iniziato la procedura di acquisto senza riuscire a completarla. Altri si sono ritrovati in coda e hanno scoperto che tutti i posti erano stati venduti. Sui social divampano rabbia e delusione: "Non è normale che gli abbonati rimangano senza posto perché i giocatori della prima ondata hanno potuto acquistare più biglietti. Un grande club deve rispettare i suoi tifosi", uno dei tanti messaggi di lamentela apparsi. C'è chi, comunque, la prende sul ridere: "Ho il mio posto! Sarà a destra sul divano, mio ​​figlio prenderà quello a sinistra, il cane rimarrà nella sua cesta. Contate su di noi per creare l'atmosfera (mia moglie ha già programmato di traslocare per il weekend)", scrive un altro tifoso.