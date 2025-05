Giuseppe Marotta nel prepartita di DAZN si sofferma così a parlare della partita contro la Lazio: "Ci giochiamo oggi una partita difficile che può aprire una porta a un eventuale scudetto, non potevamo che essere protagonisti con un squadra titolata, e i nostri giocatori sono maturati. Abbiamo vissuto la finale di Istanbul, abbiamo vissuto parite che generano tensioni anche mentali e a Monaco ci faremo trovare pronti".

Come si avvicina la squadra alla finale?

"Lo slogan è 'noi ci siamo e ci siamo arrivati con merito'. L'importante è esserci, tutto ora dipende da noi, il destino è nelle nostre mani".

Che signifcato avrebbe scrivere la storia in Europa?

"E' la ciliegina che ci manca, tanti di noi vorrebbero averla io per primo, è evidente che siamo cresciuti, siamo passati attraverso la sfortunata esperienza di Istanbul dove meritavamo di più ed è un qualcosa che non si ripete. Abbiamo fatto due finali in tre anni, è un merito e al contempo qualcosa di irripetibile o sarebbe un record, ma questo record deve essre suggellato da una vittoria".