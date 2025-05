Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per inquadrare la sfida di questa sera contro l'Inter a San Siro dove i biancocelesti si giocano un posto nella prossima Champions League: "Allargherei il discorso al tutto il campionato, negli ultimi 180' non ha ancora dato nessun verdetto e questo vuol dire che c'è equilibrio. Tutti si giocano qualcosa di importante, noi sappiamo che oggi ci giochiamo una stagione intera. Incontriamo la squadra secondo me più forte d'Europa però il calcio è bello perché può riservare delle sorprese".

Quale sarebbe il verdetto che ti lascerebbe soddisfatto?

"Onestamente siamo già soddisfatti sia per quanto fatto in campionato che in Europa, tenendo conto che abbiamo iniziato una fase di rinnovamento. Sono partiti tanti campioni, abbiamo preso dei giovani e cambiato filosofia: siamo soddisfatti della loro crescita e del mister, che per molti era una scommessa. Ha dimostrato che può stare in squadre importanti come la Lazio".