L’attaccante nerazzurro Mehdi Taremi presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro la Lazio: “Ci siamo preparati bene per questa squadra perché sappiamo che la Lazio è una buona squadra, la rispettiamo. Loro proveranno ad andare in Champions, ma noi daremo tutto per vincere perché ci crediamo”.

Cosa dovrete fare voi attaccanti?

“Dobbiamo aiutare innanzitutto la squadra a vincere attraverso i gol, daremo tutto per questo”.

Com’è essere in corsa per lo Scudetto alla prima stagione?

“Penso che siamo stati sfortunati, meritavamo di più. Siamo concentrati su questo finale di stagione, ci sono due partite e noi proveremo a dare tutto”.