A pochi minuti dal calcio d’inizio della partita contro la Lazio, Mehdi Taremi arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la consueta presentazione del match.

Quanto credete nello Scudetto?

“Mancano due partite e abbiamo una possibilità. Non dipende da noi però ci siamo preparati per questa partita, speriamo di fare bene. Sarà dura per entrambe”.

Stiamo vedendo il miglior Taremi?

“Non proprio il migliore. Sto migliorando di gara in gara, ho avuto degli infortuni che non mi hanno fatto rendere al massimo, adesso ho tre partite per dare il miglior contributo alla squadra”.