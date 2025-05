Ha messo il suo timbro sull'atto finale del campionato olandese Ivan Perisic, autore di uno dei tre gol con i quali il PSV Eindhoven ha superato lo Sparta Rotterdam e conquistato la Eredivisie 2024-2025 dopo una clamorosa rimonta ai danni dell'Ajax. Nel dopopartita, l'esterno croato ex Inter, al suo quarto titolo nazionale in carriera, parla ai microfoni di ESPN esprimendo la sua gioia: "Grazie alla pressione del Feyenoord abbiamo continuato a lottare per il secondo posto. Poi l'Ajax ha perso molti punti e noi ne abbiamo approfittato. Siamo stati attenti fino all'ultimo giorno di partita".

Per Perisic, comunque, l'esito finale del campionato è più che legittimo: "Alla fine penso che fosse meritato. Abbiamo giocato un calcio fantastico, soprattutto all'inizio e alla fine della stagione. Abbiamo perso punti a metà partita, ma alla fine penso che siamo la squadra migliore nei Paesi Bassi". Infine, si è felice di aver raccolto i frutti del suo duro lavoro in campionato. "La scorsa stagione ho avuto un grave infortunio, ma ho continuato a lavorare sodo, giorno dopo giorno, con l'aiuto della mia famiglia e dei miei amici. Sono il professionista perfetto? Al 99 per cento", conclude ridendo.