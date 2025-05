Dopo aver trascinato l’Inter Primavera in stagione grazie ai 9 gol e 5 assist in 32 presenze nel campionato di categoria ed essere riuscito anche a ottenere la soddisfazione del debutto in prima squadra nella sfida di Champions League contro il Monaco, per Giacomo De Pieri è tempo di cominciare a pensare al futuro. L'esterno trevigiano potrebbe essere una delle colonne della futura squadra Under 23 nerazzurra, però non mancano per lui le richieste da altri club.

In particolare, secondo SerieBNews, a seguire con attenzione De Pieri è il Cesena, fresco di eliminazione dai playoff: il club romagnolo sarebbe felice di poter acquistare il giocatore in prestito secco e l’Inter non direbbe di no ad un’operazione su queste basi.