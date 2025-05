Il Paris Saint-Germain comincia già a pensare a come festeggiare l'eventuale vittoria in Champions League nella finale del 31 maggio contro l'Inter. Secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Parisien, il club transalpino vuole organizzare una maxisfilata di un autobus a due piani lungo gli Champs Elysées, l'arteria principale della capitale francese. Una scelta che però non sembra incontrare il favore delle autorità parigine.

La polizia locale teme infatti che nel corso della sera della finale possano verificarsi incidenti a prescindere da quale sarà l'esito della finale di Monaco di Baviera, in maniera ancora più elevata rispetto a quanto accaduto dopo la semifinale di ritorno contro l'Arsenal. E sono inoltre riluttanti a garantire il servizio di sicurezza per un evento di tale portata che si verifica poche ore dopo. Il prefetto Laurent Nuñez ha già annunciato un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nella capitale per la sera del 31 maggio.