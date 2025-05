Tutti i tifosi del PSG non hanno la testa che alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio, ma prima della sfida contro l'Inter per la formazione di Luis Enrique ci sarà un altro impegno importante in patria. A ricordarlo, ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Auxerre, è il centrocampista portoghese Vitinha: "Sarà la prima finale di Champions League per quasi tutti! Non vediamo l'ora di giocare questa partita, ma abbiamo la finale di Coppa di Francia contro il Reims. Dobbiamo concentrarci su quella".

Vitinha aggiunge sulla conquista del campionato: "Non è stato facile vincere, anche se la gente lo pensa vi assicuro che non lo è! Ora concentriamoci sulla sfida del 24 maggio. Non ho mai giocato allo Stade de France, ma la gente mi dice che c'è una bella atmosfera. Faremo di tutto per vincere la Coppa".