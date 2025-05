Achraf Hakimi è stato nominato come 'Giocatore africano della stagione' in Ligue 1 per la prima volta da quando è arrivato al PSG. Il marocchino, che è anche il primo giocatore dei parigini a vincere il premio, ha sottolineato tutta la sua gioia: "È motivo di orgoglio per me entrare a far parte della cerchia dei grandi giocatori che hanno vinto questo premio. Sono felice di aver vinto e spero di vincerne altri, sono molto orgoglioso di me stesso - le parole dell'ex Inter (e avversario dei nerazzurri in finale di Champions League) ai microfoni di RFI -. È un premio per la stagione che sto facendo, e per quella che sta facendo il PSG".

Hakimi succede a Pierre-Emerick Aubameyang e batte la concorrenza dell'attaccante ivoriano Evann Guessand del Nizze e del centrocampista senegalese Habib Diarra,in forza allo Strasburgo.