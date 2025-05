Spogliatoio pronto per l'ultima uscita interna dell'Inter, che fra poco più di un'ora affronterà a San Siro la Lazio. Divisa home d'ordinanza per Marcus Thuram e compagni, che chiedono strada ai biancocelesti per proseguire la rincorsa al Napoli in vetta alla classifica.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!