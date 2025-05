Non tutto, ma sicuramente tanto in una sera. Dopo la vittoria per 3-2 dell'Atalanta ieri sera a Marassi contro il Genoa, sono ben 9 le partite della 37^ giornata di Serie A in contemporanea con inizio alle 20.45, tutte potenzialmente decisive per la corsa Scudetto, per il piazzamento Champions League e gli altri europei e per la salvezza.

A seguire tutti gli aggiornamenti di risultati e marcatori da Cagliari, Firenze, Verona, Milano, Torino, Lecce, Monza, Parma e Roma.