Luca Di Maggio, centrocampista del Perugia in prestito dall'Inter, ha salutato gli umbri dopo aver terminato una stagione formativa in Serie C. "Si chiude una stagione che avremmo voluto regalasse più soddisfazioni ai nostri tifosi: questo per tutti noi rappresenta un motivo di grande rammarico. Personalmente ho avuto l’opportunità di vivere esperienze che resteranno per sempre nel mio percorso. Il primo gol, i primi minuti disputati nel calcio professionistico e, soprattutto, una crescita importante sotto il profilo calcistico e umano".