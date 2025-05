Con lo Scudetto che rischia di rimanere in bilico anche oltre l'ultima giornata della stagione regolare, Lega Serie A pensa ai minimi dettagli per non farsi trovare impreparata per i festeggiamenti. E a questo proposito, riporta il quotidiano Il Mattino, ha dato mandato alla Iaco Group, l'azienda di Avellino che forgia la Coppa che viene assegnata alla squadra vincitrice del campionato, di realizzare due esemplari del trofeo, oltre a creare dei duplicati delle medaglie da mettere al collo dei giocatori e dei dirigenti.

I due trofei porteranno in calce i nomi delle due contendenti, Napoli e Inter. Secondo il quotidiano, Igino e Alberto Iacovacci, i due artisti creatori della coppa, hanno già provveduto a creare i trofei 'gemelli'.

