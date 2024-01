Tutto facile per l’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League. Nella 22esima giornata della Liga i colchoneros hanno battuto stasera in casa il Valencia per 2-0. Un gol per tempo per la formazione di Diego Simeone, prima con Lino e poi con Depay. Un risutato che permette ai madrileni di agganciare al terzo posto a quota 44 punti il Barcellona, ieri sconfitto dal Villarreal.