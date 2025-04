Il Barcellona, avversario dell'Inter nella semifinale di Champions League, continua la sua battaglia contro la Liga e la Federcalcio spagnola per la stesura dei calendari. L'ultima lamentela ufficiale è arrivata ieri dopo la sofferta vittoria contro il Celta Vigo attraverso una nota pubblicata dal club blaugrana in cui si parla di un reclamo formale.

"Il Barcellona - si legge nel comunicato - ha già espresso in questa stagione il suo disaccordo con i criteri stabiliti dalla Liga spagnola di calcio (LFP) e dalla Federazione spagnola di calcio (RFEF) per quanto riguarda le date e gli orari di inizio delle partite della prima squadra. Riteniamo, come espresso venerdì dal nostro allenatore, al quale diamo il nostro pieno appoggio e con il quale siamo pienamente d'accordo, che gli organi di governo del calcio spagnolo dovrebbero essere più attenti nei confronti di squadre, come la nostra, che partecipano a tutte e tre le competizioni nella parte finale della stagione. Questo non è un problema nuovo e, senza minimizzare la difficoltà di organizzare un calendario con così tante partite, l'FC Barcelona continuerà a difendere i propri interessi di fronte agli organi organizzativi del calcio nazionale e internazionale, affinché il calendario sportivo abbia più senso. A tal fine, l'FC Barcelona presenterà un reclamo formale agli organi regolatori del calcio al fine di evitare situazioni che possano andare a discapito delle vere stelle del mondo del calcio, i giocatori".