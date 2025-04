Voce del verbo 'Incidere'. Raphinha sa bene cosa significa perché si sta caricando il Barcellona sulle spalle a suon di gol e giocate spettacolari (oltre che efficienti). La sua stagione è a dir poco impressionante (l'Inter è avvisata): 15 goal e 11 assist in Liga (il 30% dell'economia totale), oltre a 12 goal e 7 assists in Champions League (la metà del totale blaugrana). Anche oggi contro il Celta Vigo è stato grande protagonista nella rimonta pazza, culminata proprio con un suo rigore a tempo quasi scaduto: "Segnare 50 gol con questa squadra, in meno di 3 anni qui, è qualcosa di davvero speciale per me - ha spiegato nel post-partita -. Onestamente, nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei mai immaginato che fosse possibile. Ma realizzarlo davvero è davvero speciale".