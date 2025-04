Il presidente del Barcellona, ​​Joan Laporta, a margine della visita dello stand del Barcellona per la festa di Sant Jordi ha incoraggiato tutti i tifosi blaugrana a mantenere l'entusiasmo ma con razionalità: "Siamo ambiziosi, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Non abbiamo ancora vinto nulla e dobbiamo lavorare sodo per riuscirci, sia nella finale di Coppa del Re che in Liga, perché mancano cinque partite, tutte molto difficili e complesse, tutte a tutta velocità, perché abbiamo tutti molto in gioco".

Davanti all'ipotesi Triplete, Laporta è rimasto cauto: "Quello che noi tifosi del Barcellona dobbiamo fare è avere fiducia nel nostro allenatore e nei giocatori. Seguendo le linee guida di Hansi Flick, con il talento e l'entusiasmo che i giocatori portano, abbiamo una possibilità. Francamente stiamo facendo un'ottima stagione, ma non abbiamo ancora raggiunto nessuno degli obiettivi che ci eravamo prefissati, a parte la Supercoppa. Stiamo giocando molto bene, siamo una squadra molto costante . Devo ringraziare tutti i giocatori per quello che ci stanno dando. Soprattutto, devo ringraziare un allenatore che sta facendo un lavoro magistrale. Quello che ci serve è la prudenza necessaria e, allo stesso tempo, l'entusiasmo e l'entusiasmo necessari per questi eventi