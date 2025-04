"Sarà una partita diversa da quelle che abbiamo giocato finora. Puntiamo al titolo e vogliamo vincerlo". Parola di Ronald Araujo, difensore del Barcellona intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Real Madrid che anticipa la semifinale d'andata di Champions League con l'Inter.

Il difensore blaugrana ragiona partita per partita, senza pensare all'obiettivo Triplete: "La squadra sta andando molto bene, questo è chiaro. Siamo in grado di ottenere qualsiasi risultato, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta. Questa mentalità ci ha portato fin qui. Vincere un titolo è sempre importante, e lo è ancora di più contro il tuo più grande avversario. Ma se non ci riusciamo, continueremo a lottare per il resto. La mentalità è quella di dare il massimo. Il fatto che la squadra ora possa lottare per tutto è una gioia per tutti. Ce lo meritiamo".