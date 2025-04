Massimo risultato con il minimo sforzo per il Barcellona che oggi è sceso in campo nella 33esima giornata della Liga. 1-0 il risultato finale contro il Maiorca, decisivo un gol messo a segno da Dani Olmo in avvio di ripresa.

Con questo risultato i catalani - prossimi avversari dell’Inter in semifinale di Champions League - blindano il primo posto portandosi a quota 76 punti, +7 sul Real Madrid.