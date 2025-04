Jordi Penas, direttore del Museo del Barcellona, stuzzica la fantasia del club catalano in un'intervista al quotidiano Sport. Inaugurando la mostra 'Los Tesoros Azulgranas' dedicata al 125esimo anniversario del club catalano, dove in esposizione ci sono tesori provenienti dal museo del club, alcuni dei quali esposti per la prima volta, Penas ci tiene a far sapere che le bacheche sono pronte per accogliere nuovi trofei: "Abbiamo lo spazio pronto per un altro Triplete. Lascerò il resto alla squadra e a Hansi Flick".

Penes ha aggiunto: "Chiudo gli occhi e vedo cose belle...", riferendosi ai trofei che la squadra potrebbe vincere, anche se ha chiarito che "è sempre un compito difficile".