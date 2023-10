L'ex attaccante della Nazionale austriaca Marc Janko, oggi opinionista di Sky Sports Austria, si è sbilanciato sulle possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League del Salisburgo, prossimo avversario dell'Inter: "Continuo a considerare la permanenza in Europa in inverno un enorme successo in questo girone. Abbiamo visto contro la Real Sociedad quali qualità abbia questa squadra. Adesso la partita contro l'Inter sarà davvero un grande esame: qualsiasi cosa diversa da un pareggio o da una sconfitta sarebbe una grande sorpresa.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando della squadra più giovane in questa stagione di Champions League. Nonostante tutte le critiche giustificate, dobbiamo sempre rimanere onesti. Anno dopo anno i salisburghesi abbassano la loro età media. La domanda è: quanto può durare?".