Tra gli avversari dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League ci sarà anche l'ex Udinese Rodrigo De Paul, alla sua terza stagione con la maglia dell'Atletico Madrid nel quale però non è ancora riuscito a dare la sua impronta. Lo ammette lui stesso intervistato da Jorge Valdano nel programma 'Universo Valdano' di Movistar Deportes: "Se mi sento più importante in Nazionale rispetto all'Atletico? Penso di sì, crddo di dover fare un passo avanti coi Colchoneros. Quando sono arrivato nella squadra argentina non c'era una struttura così solida e una linea ben definita su come si facevano le cose... Per cui ho avuto molta più influenza in quel processo decisionale. All'Atletico, invece, c'è già una base completamente costruita e su quell'autobus si sale".

Comunque, De Paul riconosce qualche progresso in merito: "Quest'anno mi sento molto più importante. Nel primo e nel secondo anno conosci te stesso e cerchi di leggere il messaggio della società e dello spogliatoio. Ma quest'anno mi sento molto più coinvolto", ha concluso al riguardo.