A una settimana dalla fine del mercato, resta ancora da definire il futuro prossimo di Lucien Agoumé. Il classe 2002 francese è ancora in attesa di capire dove giocherà in prestito questa stagione è il ritorno in patria, dopo l'esperienza al Brest, è più che probabile. Tra domani e giovedì è previsto un summit tra l'Inter e l'intermediario Oscar Damiani, dopo che questi si sarà confrontato con l'agente del ragazzo, Djibril Niang. Niang sta trattando con Lorient e Troyes, i due club più convinti di tesserare Agoumé. Non appena verrà fatta la.scelta, la dirigenza nerazzurra farà il via libera alla partenza del centrocampista.